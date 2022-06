Uma vila fascinante e surpreendente

O interior do living room é caracterizado por espaços amplos e integrados, completamente integrados ao espaço exterior de ambos os lados. De uma lado o living room se conecta com o jardim e de outro lado com a piscina. As amplas portas de vidro de correr promovem a iluminação e ventilação naturais. O piso de madeira, que se estende por todo o living room, dialoga com os demais materiais naturais e realça a sensação de aconchego do ambiente. O design de interiores foi feito por Debra Gardien, que trabalhou com cores neutras e principalmente com peças clássicas do design moderno e contemporâneo.