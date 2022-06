O estilo de vida contemporâneo demanda novos tipos de moradias. Pessoas jovens, solteiros e casais jovens sem filhos têm dificuldades de encontrar um lar compacto e funcional adequado às suas necessidades. Para eles, uma das melhores alternativas é o loft, inspirado no conceito dos lofts de Nova York, surgidos na década de 1970, quando velhos armazéns e galpões foram revitalizados ou simplesmente convertidos em moradias para profissionais liberais, artistas, publicitários e executivos. Porém, os lofts nova-iorquinos foram inspirados nos apartamentos da Cidade Radiosa, do arquiteto Le Corbusier, na década de 1920.

Homify apresenta hoje um loft contemporâneo incrível, situado no bairro Jardim Paulista, em São Paulo. O projeto, de autoria do estúdio Evelin Sayar Arquitetura e Interiores, buscou preservar a espacialidade do loft, de pé-direito duplo, e ampliar a área útil através do prolongamento do mezanino. Além de dotar o ambiente de mais funcionalidade e personalidade.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos deste loft incrível? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste apartamento sensacional que expressa a personalidade do seu proprietário e único morador com toda comodidade e muito estilo. Todas as imagens são do fotografo Marcelo Magnani.