6 dicas para ganhar espaço em banheiros pequenos

O box é um complemento cada vez mais presente nos banheiros. No entanto, esta presença não significa necessariamente uma obrigação de manter esta peça na decoração. Muitas vezes, acaba por ser grande a dificuldade em encontrar o box ideal para o banheiro, fazendo com que as escolhas feitas não sejam exatamente as melhores. Um box com portas de abrir para fora, por exemplo, pode tomar um espaço muito importante em um pequeno banheiro, o que faz disso uma má ideia. Neste ponto, é importante pensar na possibilidade em abrir mão desta peça e projetar o banheiro para que esta ausência não seja tão sentida. Uma boa medida quanto a isto, é fazer com que o piso do espaço seja direcionado para o desague para os ralos. A presença de mais de um ralo, inclusive, pode ser uma solução interessante para evitar poças fora da área de banho.

Neste projeto, a opção de não decorar o pequeno banheiro com a presença de um box foi contornada com a perfeita marcação da área de banho, que ganhou a presença do piso em granito. Desta forma, todo o escoamento da água seguirá para o centro do ralo presente, facilitando a secagem do espaço.