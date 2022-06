Novos rumos para decoração: tendências e inovações de materiais!

As fábricas ou espaços comerciais viram lofts residenciais em estilo industrial. A ideia do aspecto inacabado, virou uma grande aposta na decoração de interiores. Em um ambiente com este estilo, alguns elementos são mantidos ou até mesmo criados para resgatar esse aspecto despojado. As cores são sóbrias e mais cruas e os materiais como o cimento queimado para pisos e paredes, tijolos aparentes com paredes inacabadas e móveis de alvenaria misturados com ferro, aço e madeira de demolição, customizam o ambiente trazendo liberdade e despojamento na decoração. Ambiente integrados com tubulações à mostra e a iluminação quente direcionada, são características que intensificam este estilo.

Este espaço comercial convertido em loft, é um projeto de Egue y Seta.