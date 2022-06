Como mudar o estilo decorativo de sua cozinha

Se você definiu um estilo decorativo para sua cozinha, enjoou da decoração atual, mas não quer se desfazer completamente dela, uma possibilidade interessante é somar um novo estilo para a decoração do seu ambiente. Para isto, você poderá manter alguns elementos do estilo atual e some novos itens à decoração. Um ótimo exemplo são cozinhas onde aparelhos modernos têm presença garantida, como coifas, máquinas de lavar louças e etc. Posicionar estes elementos para que fiquem bem valorizados no espaço, somando à cozinha peças de decoração rústica, é uma saída interessante para que um mix de estilos possa cair perfeitamente no espaço. Para incrementar ideias rústicas, uma boa alternativa é a opção por peças de madeiras maciças ou piso em cores sóbrias. Com isto, o resultado será, certamente, muito interessante.

Na imagem, um bom exemplo desta soma está neste projeto do escritório Meyecortez Arquitetura, de São Paulo (SP), que somou a presença da linda ilha com o moderno cooktop e coifa, ao ambiente com a bela presença da madeira maciça no balcão em torno da ilha. A presença do charmoso piso em tom verde é outro detalhe que merece destaque, assim como a organização vertical dos eletrodomésticos ao fundo do espaço.