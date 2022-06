Dê uma cara nova ao seu banheiro!

Banheiros antigos e jamais planejados anteriormente podem ser um grande desafio em questões de design e decoração, mas com a combinação de certos equipamentos, superfícies, cores, objetos e iluminação, é possível criar a ilusão de um espaço muito mais interessante!

Nos últimos anos, os banheiros começaram a se expandir significativamente em questões de cuidados e de planejamento. Residências mais antigas tendem a possuir banheiros com tamanhos mais compactos ou com características de construção um pouco mais complexas. O tamanho e a arquitetura do ambiente podem ser facilmente driblados com algumas dicas visuais!

Os primeiros princípios a serem considerados na hora de começar novamente a decoração do seu banheiro são a cor e a luz. De um modo geral, um banheiro – ou qualquer espaço em questão – sempre parecerá maior se este for mais leve e mais brilhante. Por esta razão, não se esqueça de tirar o máximo de proveito de qualquer luz natural disponível no local. Certifique-se de sua cortina é translúcida e mantenha as janelas livres de quaisquer itens que possam obstruir a luz solar de entrar no espaço. Da mesma forma, ao escolher cores de tinta ou um esquema de cores para todo o espaço, o foque em leves tons.

Para dar uma cara nova e linda ao seu banheiro antigo, continue no post! Inspire-se para mudar e criar.