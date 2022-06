Dicas DIY: como fazer uma cortina simples para o seu lar

Dar um toque mais personalizado ao lar, é dar à decoração um pouco mais do amor que você sente pelo local em que mora. Felizmente, para a decoração, as alternativas DIY estão sempre repletas de ideias inovadoras e fáceis de serem feitas. Estas opções, além de embelezarem o lar exatamente do seu jeito, podem ser ainda uma forma inteligente de economizar na decoração.

Para ajudar você a encontrar esta soma de beleza decorativa com ideias fáceis de serem praticadas, trouxemos hoje uma alternativa muito interessante e econômica para dar um toque ainda mais especial a espaços como sala de estar, cozinha, quarto ou até mesmo o banheiro: as cortinas. Sim, ensinaremos você a fazer uma cortina de maneira simples, prática e rápida.

As cortinas têm um papel muito interessante na decoração do lar. Com elas, é possível reforçar estilos e cores que escolhemos para os ambientes – e, neste ponto, é sempre interessante lembrar o quanto as cores têm papel importante na decoração do espaço, já que podem transmitir determinadas sensações. Além deste reforço visual, as cortinas podem ainda trabalhar perfeitamente nos contrastes decorativos do espaço, ou simplesmente controlando a iluminação natural das janelas. Ou seja, apostar na presença das cortinas é fazer muito mais do que se imagina para beneficiar a decoração de sua casa. Logo, a ideia de você mesmo ter a chance de produzir uma peça que atenda exatamente a sua busca, é perfeitamente interessante.

Para seguirmos com o nosso guia que irá levar as técnicas de produção de sua própria cortina com ilhoses, trouxemos peças que fazem parte de ambientações maravilhosas produzidas em projetos belíssimos de nossos profissionais que estão espalhados pelo mundo. Temos a certeza de que, com estas dicas, você terá ideias excelentes para trazer ao seu lar o seu toque especial na decoração com a presença de uma cortina produzida por você mesmo.

Aproveite estas dicas, siga as ideias e aproveite para economizar sem abrir mão da beleza no seu lar. Venha conosco e inspire-se!