Cobertura rock'n' roll

“Hey hey, my my, rock and roll can never die”, esta música de Neil Young é o desejo de todo roqueiro, que resiste ao ostracismo do rock’n’ roll, mas não abandona sua paixão. Este tal de rock and roll é um estilo musical que surgiu nos EUA entre as décadas de 1940 e 1950, com raízes nos estilos musicais afro-americanos, como o country e o blues e que rapidamente se espalhou para o resto do mundo. Ao longo das décadas seguintes, surgiram bandas como os Rolling Stones, Queen, Kiss, Guns n’ Roses e Nirvana, que influenciaram e ainda influenciam o comportamento de muitas pessoas. O projeto traz a memória e a atitude roqueira para o living room, com quadros de ícones deste gênero que nasceu para quebrar tudo.