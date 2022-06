O antes e o depois de uma habitação rural

O predomínio de preto e branco na cozinha vai muito bem com a parede de pedra alinhada à direita. Querendo proporcionar o máximo de conforto aos hóspedes, a cozinha é completa, com tudo que eles precisam durante as férias. Embora seja um espaço pequeno, a sua distribuição muito bem pensada fez com que a área para cozinhar seja suficiente. Outro ponto importante é que ela se conecta diretamente com a sala de jantar e com o jardim, dando uma sensação de amplitude e integração.