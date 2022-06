Como escolher vasos delicados e baratos para suas plantas

Plantas são delicadas e deixam qualquer ambiente mais especial. Sejam floridas, ornamentais ou aromáticas, optar por ter plantas próximas a você, além de deixar o dia a dia mais leve, deixa mais filtrado o ar do ambiente, controla perfeitamente a umidade do ar e pode ser algo visto como atividade terapêutica, já que serão necessários cuidados diários para que as pequenas verdes estejam sempre embelezando o lar.

No entanto, um detalhe adicional ao cultivo de plantas e que faz toda a diferença no lar, são os vasos. Encontrados em diferentes materiais, os vasos são de grande importância para estética da decoração, já que, com eles, será possível direcionar o estilo decorativo presente no lar e oferecer detalhes mais criativos ao espaço. Uma boa maneira de escolher os vasos para o seu jardim é pensar nas facilidades de mobilidade com a qual eles poderão ser utilizados. É preciso estar atento para as definições de jardim que você irá manter, de acordo, claro, com o tipo de planta escolhida para a decoração. Árvores e plantas maiores pedem vasos também grandes e possivelmente mais pesados, enquanto que, espécies menores trazem a possibilidade de alternar o local escolhido como jardim.

Entre as diversas necessidades que irão definir esta escolha, a estética do vaso é, sem dúvidas, o que mais chamará a atenção na decoração. E já que a ideia é abordar a delicadeza das plantas, então trouxemos um conjunto de sugestões de vasos simples e delicados que poderão oferecer um lindo resultado ao seu lar. São ideias fáceis de serem utilizadas e, que ao final, darão o toque decorativo perfeito. Por isso, venha conosco, confira mais este ótimo artigo e inspire-se!