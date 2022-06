Mansão de madeira espetacular

No banho da suíte o design de interiores não economizou na escolha dos materiais de revestimento e nem no luxo. As paredes estão decoradas com revestimento laminado e painéis decorativos, com desenhos de água viva, de autoria de Alex Turco. Outros destaques do banho são o piso de mármore e a banheira de estilo free standing, que realçam o requinte e o conforto do ambiente.

