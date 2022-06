Casa em forma, corpo em forma: como malhar sem academia!

Pedalar sem sair do lugar e com isso ver queimar as gorduras abdominais e fazer do suor um combustível para ver o corpo melhorar. Para isto, uma excelente alternativa é ter no lar uma bicicleta ergométrica que pode ser facilmente instalada em locais como a sala de estar ou outro ambiente com TV e boa ventilação. A frequência rotineira desta atividade poderá trazer muito mais benefícios do que se imagina. Para isto, uma boa ideia é contar com os benefícios de equipamentos que registram os esforços e evoluções no dia a dia, o que será muito interessante como ponto motivador.

Na imagem, a sala com esteira e bicicleta, traz a sensação de privacidade e conforto perfeitos para a prática de atividades físicas. O projeto é do escritório Espaço do Traço Arquitetura, de Florianópolis (SC).