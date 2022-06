Mude a atmosfera da sua casa!

Sabendo usar, a iluminação pode ser a aliada perfeita para se criar uma atmosfera diferente no ambiente. Seja utilizando luzes coloridas, seja criando formas luminosas inesperadas no teto, a iluminação tem o dom de conferir personalidade ao espaço. Na imagem acima, a sala de estar conta com várias fontes de luz, no alto e no chão, com cores diferentes, como azul, verde e amarelo. A iluminação do teto, ligeiramente azulada, destaca as estruturas recortadas com desenhos geométricos, enquanto a luz verde enfatiza um canto da sala onde encontram-se plantas. Outra sugestão é utilizar luzes de LED no teto em formas retangulares ou circulares, lançando sobre a sala uma luz homogênea e suave, mas ao mesmo tempo decorativa. Consulte um especialista em luminotécnica e conheça projetos específicos para a sua casa.