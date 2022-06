Uma casa normal com interiores extraordinários!

Desde a infância, aprendemos que não se deve julgar um livro pela capa. Apesar disso, a primeira impressão sempre acaba tendo um certo impacto em diferentes aspectos da vida, mesmo que após esta prévia, nossa impressão mostre-se superficial e enganosa.

Neste livro de ideias, vamos conhecer uma casa que externamente parece ser tradicional e simples. Com linhas retas, janelas comuns e telhadinho de cerâmica. Uma casa que não parece se sobressair sobre as vizinhas.

No entanto, ao olharmos um pouco mais e conhecermos um pouco melhor, esta arquitetura garante dar a volta por cima. Seus interiores escondem surpresas modernas, onde encontramos ambientes repletos, com vista para o belíssimo jardim. Uma casa com preocupações ecológicas e que oferece um estilo de vida realmente invejável. Conheça esta obra do escritório inglês Baufritz, localizado em Londres, e descubra cada detalhe de seus 329.434m².