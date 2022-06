6 idéias para um banheiro sempre na moda!

Colocar plantas no banheiro permite criar um ambiente amigável e saudável. Não só traz vantagens do ponto de vista estético, de embelezamento e coloração do espaço, mas também do ponto de visa da higiene do ar, pois faz com que este fique limpo e saudável e permite uma melhor oxigenação do meio ambiente. Quer o banheiro seja grande ou pequeno, deve-se pensar em introduzir plantas que ajudem a criar uma sensação de prazer e intimidade, bem-estar e relaxamento.