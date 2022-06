7 incríveis reformas de banheiros!

O estúdio OD Nowa Meble, ao invés de misturar as cores vermelhas e brancas, decidiu aplicar, para este novo conceito, uma combinação de azul e creme muito agradável. A banheira antiga, o lavatório e o vaso sanitário, sendo elementos já fora de moda, foram substituídos, optando-se por modelos mais contemporâneos, com linhas retas e que combinam harmoniosamente com a forma pouco comum do banheiro

A luz suave e indireta, os espaços bem distribuídos, os armários e os acessórios cuidadosamente escolhidos, proporcionaram um espaço de aspecto muito mais organizado e acolhedor.