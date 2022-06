A casa que é um sonho moderno!

Uma parte importante do projeto utilizou os vidros para trazer luz e amplitude, mas os reservou principalmente para as áreas mais reservadas e posteriores da casa. Desta forma, preservou-se a privacidade. Neste projeto, grandes janelas podem ser encontradas envolvendo-se com a atmosfera do jardim. Desde o chão até o alto, estes panos de vidro refletem uma casa aliada com a tecnologia e que se preocupa em aproveitar a luz natural. E no exterior, sob a cobertura, uma mesa com madeiras forma um canto super convidativo, um dos mais destacados do projeto, para aproveitar a relaxante varanda.

Uma casa que se aproxima da natureza e aproveita o melhor do ambiente externo. Nada melhor para reunir a família e promover saborosas tardes em alegre companhia.

