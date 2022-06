Primavera dentro de casa!

A sala de estar e de jantar são os pontos principais da casa. Arranjos longos em cima da mesa da sala de jantar caem muito bem. A pessoa pode, inclusive, pegar copos antigos que não usa mais e fazer arranjo de flores naturais ou artificiais e finalizar com fitas. Fica interessante! Já na sala de estar, o indicado é arranjos menores em mesas laterais ou perto de algum espelho, mas se você for alérgica, por exemplo, experimente deixar o seu ambiente com cores alegres.

Além disso, é época de trocar as capas de almofada e as mantas felpudas do sofá por tecidos leves e de estampa colorida. Vale também colocar aquele papel de parede florido no quarto e aproveitar a onda retrô para comprar poltronas estampadas com pegada anos 60, pois o visual é maravilhoso!