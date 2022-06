Uma casa minimalista com algo a mais!

Ao lado do banheiro e lavabo que conhecemos anteriormente, encontra-se a cozinha. Sua composição é moderna, mas se utiliza de um estética em madeira com um viés tradicional. Com uma estrutura ampla, de extensos armários, conecta-se com a sala e os ambientes sociais, mantendo uma organização minimalista que flerta com um ambiente agradável e acolhedor. Muita luz natural completa este espaço perfeito para cozinhar, comer, conversar e apreciar!