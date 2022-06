Um apartamento muito sossegado!

Na outra extremidade deste mesmo ambiente, encontra-se muito bem definida a sala de estar, que traz uma decoração igualmente casual, apostando na jovial adição do azul e amarelo.

Neste canto, pousa um relaxante quadro com uma paisagem para se admirar. Nada mais apropriado, tendo em vista este espaço integrado e perfeitamente tranquilo e convidativo. O sofá realiza um canto voltado para a conversa, socialização e encontro. Para completar, o aparador vintage combina com a estética do piso, trazendo um sabor a mais para este apartamento.