Primavera: Saiba como projetar um jardim!

Depois de você ter analisado o estado de cada uma das suas plantas, chegou o momento de fazer à limpeza profunda do jardim. Trata-se de uma tarefa delicada em que primeiro é necessário liberar as plantas das folhas secas e das partes danificadas que tenham, para favorecer o seu crescimento natural e fazer com que pareçam bonitas.

Quanto à grama, os principais cuidados que requer são, por um lado, retirar as ervas daninhas e, por outro, deixá-la bem curta para crescer com mais força e de forma homogênea. Além disso, é muito importante fertilizar a grama para ter os nutrientes necessários e regá-la com uma grande intensidade para que se mantenha saudável.