Reforme os gabinetes e gavetas da sua cozinha!

A gordura excessiva do preparo dos alimentos é a principal causa da formação de sujeira que ficam grudadas nos armários e acessórios da cozinha. Para limpar as superfícies com gordura, o ideal é utilizar uma solução simples feita com detergente de lavar louça e misturada a duas colheres de sopa de água morna e esfregar com uma esponja. Para limpar a cozinha, bicarbonato de sódio também é muito eficaz. Para manchas mais difíceis, misture bicarbonato de sódio em água e limpe com uma esponja macia para evitar os arranhões na superfície da madeira. Para um acabamento ainda melhor use um lustra-móveis para madeira.