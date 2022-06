6 dicas para a decoração da sala de estar gastando pouco

A forma mais comum de proporcionar mudanças em um ambiente é, sem dúvidas, trocar as cores da parede. Em uma sala de estar, esta mudança fará muita diferença. No entanto, antes de efetuar a mudança, é preciso lembrar-se sempre de que isto deverá ser feito com o cuidado de trazer uma boa complementação à decoração já existente no local.

Neste lindo projeto, a mudança de cor na parede – antes apenas branca -, trouxe uma nova personalidade à sala de estar com o tom azul. A escolha de cores ficou perfeita para compor o ambiente complementado com o branco no teto e poltrona ao fundo, bem como proporcionar um lindo contraste com as poltronas amarelas que completam a configuração do ótimo projeto.