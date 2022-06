Por que ter uma estufa em casa vale a pena?!

As estufas permitem com que você cultive vegetais e hortaliças o ano inteiro, e te ajudem a reduzir custos na compra de alimentos, além de ser possível cultivar espécies de plantas, flores e vegetais de qualquer lugar do mundo com melhor qualidade, pois o ambiente pode ser controlado de acordo com o cultivo de interesse. No entanto, as estufas possuem um alto custo não apenas pela construção mas também pela manutenção dos equipamentos e revestimentos.