6 dicas para ter um espaço de meditação

A natureza é organicamente relaxante, por isso faz muito sentido adicionar alguns elementos naturais na sala onde você quer relaxar e meditar. Na verdade, a maioria das pessoas acredita que a mediação se baseia em conectar a mente e o corpo com a natureza ou seus arredores.

Considere ter um piso e boa parte do seu mobiliário em madeira. Escolher por materiais não-sintéticos vai deixar seu espaço com uma energia e com um visual mais agradável para a prática desta atividade. Você pode escolher entre todos os elementos naturais que preferir. Pode adicionar plantas, um vaso com flores, frascos cheios com areia ou conchas. Uma pequena fonte de água é sempre uma ótima aquisição para um ambiente de meditação, pois o som da água se movimentando é muito relaxante.