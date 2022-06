Apê de solteiro adaptado para festas

É claro que ícones do design internacional não passariam despercebido, mesmo presente em um ambiente sofisticado e cheio de móveis em marcenaria feitos com exclusividade para o projeto. No apartamento portanto se destacam as duas cadeiras One, da Magis, desenhada pelo designer alemão Konstantin Grcic, em 2004, quando esboços e, posteriormente, protótipos em papelão deram vida ao mobiliário de estrutura metálica em alumínio e base de concreto, com aspecto arrojado e futurista, que no entanto remete a um ninho de pássaro. As duas cadeiras emprestam suas qualidades estéticas ao ambiente e dão personalidade e um toque de cor vibrante ao living room.