A casa eucalipto

As casas de campo estão em alta. Claro, para quem vive nas cidades, as casas de campo são um refúgio para quem gosta de descansar e aproveitar momentos com a família e amigos em meio à natureza e longe da agitação e do ritmo corrido da cidade. Os projetos de casas de campo em modo geral tendem a se fundir com a natureza, para isto é preciso respeitar o entorno e buscar a harmonia com a paisagem circundante a começar pela escolha dos materiais. Casas de campo com estrutura de madeira aparentam mais naturalidade e rusticidade, favorecendo sua adaptação à paisagem do campo e trazendo um verdadeiro clima do campo para seus interiores.

Isto é o que define a casa de campo localizada em Cunha, interior de São Paulo, projetada pelo estúdio Carmen Saraiva Arquitetura, que temos o prazer de apresentar com detalhes. A ideia do projeto era proporcionar a família dos proprietários um refúgio que inspirasse o convívio com a natureza e trouxesse aconchego e tranquilidade. O projeto de decoração priorizou o mobiliário simples e uma disposição acolhedora. Os materiais escolhidos foram os materiais rústicos como a madeira, tijolos e pisos naturais em pedra, com tons que valorizam a sensação de calor e conforto.

O resultado surpreendente você confere a seguir em mais imagens e detalhes. Acompanhe-nos neste tour por esta casa de campo rodeada de montanhas e de natureza estonteante e descubra os encantos de uma paisagem bucólica e inspiradora.