Como deixar seu studio super cool

Tente usar todos os espaços da melhor maneira possível. Uma sala de estar pode estar integrada com uma sala de jantar pequena e até um hall de entrada. Se o espaço do studio for realmente todo aberto, integre também a cozinha aos dois ambientes citados. A circulação fica mais livre e tem-se uma visão geral do espaço. Mantenha privativos apenas o banheiro e o quarto, que pode ter uma porta de correr abrindo para o resto da casa, caso você queira integrá-lo também em algum momento. Na cozinha, aproveite muito bem as paredes com armários superiores e inferiores e uma bancada central com cooktop com vista para o resto da sala. Na imagem acima, o centro do espaço foi ocupado por um buffet branco encostado a uma pequena mesa de refeições para dois lugares, permitindo assim a otimização da área.