10 salas de jantar completas para inspirar

Nesta casa de praia com muito espaço, a sala de jantar incorpora o tema náutico, que aparecem nos objetos em forma de peixe e no remo e na rede de pesca afixados na parede. O piso e as paredes são claros, assim como a mesa de laca branca que, por sua vez, acomoda cadeiras de madeira maciça com assentos e encostos em palhinha. O espaço conta com dois aparadores, sendo um deles um móvel com tampo em madeira e portas brancas e o outro, um conjunto de bancada em madeira com um móvel branco na parte inferior. As luminárias de teto são redondas e em madeira, enquanto a luminária de piso tem cúpula azul, cor que aparece em outros elementos do ambiente. A imagem é de Marcelo Negromonte.