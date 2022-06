Quarto: Decoração para uma pequena princesa!

Decorar um quarto para uma pequena princesa poderá ser uma aventura para mãe e filha, pois o sonho de quase toda menina é ter um quarto igual aos contos de fadas. Quer montar um quarto de princesa para sua filha? Afinal, criar um quarto funcional, confortável e apaixonante para as meninas não é sinônimo de cor-de-rosa. Antes de mais nada é preciso entender as preferências e necessidades da sua menina. Mas levar em consideração o que a criança gosta é muito importante, afinal é ela quem vai habitar o cômodo.

Os quartos são os cômodos mais pessoais e íntimos da casa, afinal eles servem como local de descanso e funcionam quase como um refúgio para seus donos. Pensando nisso, é muito importantíssimo que a organização e a decoração do ambiente reflita os hábitos, gostos e a personalidade do proprietário do espaço.

As meninas geralmente são mais perfeccionistas que os meninos, sendo assim a decoração do quarto da menina deve ser bem mais sofisticada, e cada detalhe é relevante. As meninas necessitam de muito mais, é importante que todos os móveis do quarto estejam combinando, as cortinas, tapetes, jogo de cama, seja da personagem favorita, ou de cores que elas adoram, sendo estas na maioria das vezes o lilás ou o rosa.

A decoração infantil necessita deixar de lado o esteriótipo: quarto de menina decorado em rosa, pois ressaltamos que vale a pena criar um ambiente harmonioso, agradável e útil, onde a criança possa brincar, dormir e passar momentos com segurança e tranquilidade. Além de sentir uma verdadeira princesa!

Confira diferentes ideias para decorar o quarto da sua filha!