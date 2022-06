Arte e vida: Dicas para armazenar corretamente o vinho!

Apreciar um bom vinho é uma das sensações mais prazerosas que podemos sentir na vida, pois é uma arte desde o tempo passado. No entanto, para que essa experiência seja agradável são necessários alguns cuidados, que iniciam na escolha do rótulo. Porém, há um cuidado que muitas vezes passa despercebido, que é a forma como armazenamos as garrafas de vinho em casa ou apartamento antes do consumo.

Desfrutar de um boa garrafa de vinho não depende apenas da escolha acertada da marca ou do ano de colheita, mas também depende, e muito, da forma como se armazena o vinho. O local, a posição e a temperatura são todos elementos que se devem ter em conta na hora de armazenar corretamente as suas garrafas de vinho, mas isso, não significa que você precisa construir uma adega na sua casa, porém você pode usufruir da tecnologia e algumas dicas para armazenar corretamente o seu vinho.

O vinho tem sido consumido por milhares de anos. Desde a Roma Antiga à Era Moderna, esta fabulosa bebida tem sido apreciada no mundo inteiro. Hoje em dia, a maioria das pessoas simplesmente compra vinhos em supermercados, ignorando a maneira correta de armazená-los para certificar-se de que eles durem o maior tempo possível.

A garrafa de vidro tornou-se o mais eficiente vasilhame e superou todos os demais, tanto na preservação do vinho, quanto na questão do transporte. Pois, dentro dos outros vasilhames a bebida rapidamente era prejudicada e logo entrava em processo de oxidação. Apesar de há séculos ter inúmeras aplicações, o uso da cortiça como vedante de vinho é recente, aproximadamente a partir do século XVII. O que torna a rolha de cortiça um vedante perfeito é a sua composição leve, flexível, elástica e impermeável.

O mais importante é manter o vinho sempre bem vedado para evitar o contato com o oxigênio e com fungos. Rolhas de cortiça, sintéticas e screwcap desempenham muito bem o papel de vedantes. Todos que se apaixonam e descobrem o prazer proporcionado pelo vinho logo têm uma grande dúvida: como conservar bem a bebida em casa? Confira algumas dicas de como armazenar corretamente as suas garrafas de vinho dentro do seu lar!