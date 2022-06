Roupas: manter tudo no lugar é essencial!

Um closet organizado e com tudo no devido lugar é o que você precisa ter. Primeiro, separe as roupas que ficarão guardadas em gavetas e as que deverão ser penduradas no cabideiro. Peças feitas com lã e linha, por exemplo, devem ficar dobradas dentro das gavetas, ou em prateleiras, pois podem perder a forma se forem colocadas em cabides.

Pendure peças que amassam com facilidade, como camisas, vestidos, ternos e casacos pesados de inverno. Para guardar as calças em guarda roupas pequenos, use cabides com várias bases, que permitam colocar diversas peças juntas, mas sem sobrepô-las. Isso economiza espaço e deixa o visual mais clean.