Únicos e originais: criados mudos diferentes

Se sua onda é o reaproveitamento de materiais, você poderá colocar em prática algumas dicas dos nossos DIY. Fazer um criado mudo com caixa de madeira é bem fácil e você poderá economizar bastante dinheiro se está precisando dessa peça e não pode desembolsar o dinheiro agora. Com estilo e criatividade é possível dar cara nova à caixa para combinar com sua decoração. Use a imaginação e comece a pensar nessa peça em seu quarto. Certamente você encontrará um caminho.

Para utilizar a caixa, escolha uma que tenha a altura necessária para a sua cama. Depois, limpe bem a caixa por dentro e por fora. Tenha certeza que não há nenhum inseto ou algum resto de comida, fruta ou material de limpeza. Limpe bem por dentro e por fora e deixe secar. Escolha uma boa lixa para tentar retirar todas as farpas que podem te espetar. Lixe bem a caixa e passe um verniz para dar brilho e selar as fissuras. Deixe secar. Pronto! Sua caixa criado mudo está pronto para uso, aproveite. Se quiser mais dicas sobre como fazer outros móveis com paletes, leia esse artigo, ele poderá te ajudar.