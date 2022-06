Preto na decoração: insira o tom no seu quarto!

Use o preto em pontos estratégicos de um quarto que você gostaria que fosse notado, como delineando ao redor da cabeceira e a parede mais trabalhado e sofisticada numa tonalidade clara. Para atingir esse objetivo com perfeição, tenda a usar um preto puro com acabamento de alto brilho nos abajures.

Apesar de combinar com qualquer cor, o preto deve ser inserido em um cenário neutro – branco, bege ou nude – para criar harmonia no quarto. E, além da segura combinação minimalista do preto com branco, acessórios em um tom mais claro dão um contraste no visual que permite um ambiente confortável.