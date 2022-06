Espelhos para encantar seu banheiro

O espelho no banheiro é essencial na vida de qualquer mortal, principalmente das mulheres, pois quem é que vive sem dar uma conferida do visual antes de sair?

Além de servir para conferir o visual e fazer a higiene diária, eles servem como maravilhosos acessórios de decoração, e são imprescindíveis para este cômodo da casa.

Os espelhos para banheiro deixaram de ser um simples acessório de utilidade e são hoje importantes elementos de decoração, pois não só embelezam o ambiente como também são capazes de ampliar as dimensões de um espaço se posicionando-se corretamente.

Para escolher o espelho ideal para o seu ambiente, deve se avaliar primeiramente tamanho do ambiente, para depois pensar no espelho adequado, seu formato e a composição que fará com outros objetos do ambiente. Um bom espelho no tamanho correto no banheiro, deve permitir uma boa visualização de grande parte do corpo, mas se o s espaços forem mais limitados, visualizar a cabeça e uma parte do tronco, já se tornam úteis para o ambiente.

Para decoração, os espelhos no banheiro trazem um ar inovador e é uma excelente solução para ampliar espaços pequenos. Ter um ou mais espelhos no banheiro, com diferentes formatos, pode fazer milagres na sua decoração!

Depois dessas dicas, só basta escolher o espelho para o banheiro que mais combina com seu estilo.