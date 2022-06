Leve a floresta para dentro de casa

Que tal trazer um pedacinho da floresta para dentro de casa? Afinal, morar em apartamento não é desculpa para a falta de verde dentro do seu lar: há diversas espécies no mercado que são ideais para ambientes internos – todas lindas e fáceis de cuidar, claro, além da vegetação na área externa. Na hora de organizar os vasos, por exemplo, suportes de ferro e cachepôs coloridos dão um charme a mais na decoração. A ideia é criar um diálogo com o aspecto orgânico das plantas e os recipientes, assim você ficará longe da poluição.

Uma forma bem simples de amenizar os problemas de poluição dentro de casa é cultivar plantas. Qualquer uma que você tenha já faz com que certas toxinas deixem de estar presentes no ar. Por exemplo, o lírio é considerada uma das melhores purificadoras de ar – é conhecido por reduzir às toxinas internas das residências que são prejudiciais à saúde e podem até causar câncer, dependendo da intensidade. A planta também ajuda a remover substâncias como formaldeído e benzeno do ar.

Integrar a natureza aos espaços internos sem gastar muito é possível – e o resultado gera mais cor e vida ao lar. Há ideias de plantas em médio e pequeno porte que podem ser pensadas para diferentes locais, como salas e até banheiros. – A natureza tornará o seu espaço mais humano e harmonioso. Confira como levar a floresta para dentro de casa!