Uma casa moderna e cheia de surpresas

A paleta de cores usada na casa a torna ainda mais sóbria. A mistura do cinza e preto, contrasta com as paredes e teto branco. O aspecto artístico enfatiza o aspecto nobre e imponente! A técnica da pintura na parede da escada faz com que a pintura pareça um tanto abstrata, pelo que nos parece, este efeito pode ser facilmente recriado com revistas ou jornais e um pincel esponjinha!