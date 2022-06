Truques para aprender qualquer idioma em casa!

Isto é o aspecto mais importante que você precisa saber antes de começar a aprender um idioma. Todo mundo aprende de um modo diferente, principalmente ao aprender uma nova língua. Você terá que descobrir se aprende melhor usando a repetição, escrevendo, ou ouvindo um nativo falar. Descubra se você tem memória visual, auditiva ou sinestésica. E ter uma lousa na sua cozinha ou em qualquer outro ambiente ajudará você no processo de aprendizado.

Segue uma dica para descobrir qual tipo você tem: Escolha duas palavras do seu idioma e leia algumas vezes. Se você conseguir lembrar as palavras no dia seguinte, você provavelmente tem uma memória visual. Se não lembrou, peça a alguém para ler as palavras em voz alta várias vezes, sem que você as leia. Se você conseguir lembrar as palavras no dia seguinte, você tem uma memória auditiva. Se isso não funcionar, leia e escreva as duas palavras, fale em voz alta, escute alguém falando estas palavras em voz alta, associe memórias e sentimentos com estas palavras. Se você conseguir lembrar no dia seguinte, você tem uma memória sinestésica.