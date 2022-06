Casa tradicional de encher os olhos

O dormitório do casal ganhou revestimentos que realçam a elegância e a delicadeza do ambiente. Além do papel de parede de estilo provençal de cor bege e detalhes florais, o quarto do casal ganhou um painel em gesso com flores em auto relevo, destacado pela iluminação de indireta, que serve de cabeceira de cama e dá um toque de romantismo e elegância ao ambiente.

