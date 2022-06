Casa parece pequena, mas tem interiores sensacionais

Chegando agora no piso superior, encontramos um quarto onde o conforto é a matéria prima principal. Com o teto inclinado por conta da forma da casa, este ambiente nos lembra um sótão para refúgio e descanso. Para diferenciar do piso, a mobília traz um tom de madeira escuro, que forma, junto com os demais elementos, uma paleta de cores convidativas e acolhedoras, completadas com um toque de azul sob os tons levemente quentes. Para trazer muita leveza ao ambiente, cortinas e amplas janelas deixam toda a luz entrar. Sem dúvida um quarto perfeito para descansar e repor as energias!