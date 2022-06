8 elementos para deixar o ambiente mais estiloso

Um tapete com design estiloso pode mudar toda a cara da sua sala, como o tapete colorido e com formas geométricas do projeto de Isadora Cabral Arquitetura. No caso desse projeto, o tapete complementa vibrantemente a decoração moderna e colorida da sala de estar. Outros ambientes podem pedir tapetes em preto e branco e desenhos geométricos, que dão um toque modernista e sofisticado. As opções são as mais variadas: basta procurar nas lojas especializadas. Também pode-se escolher tapetes com fibras naturais com desenhos delicados e quase rústicos, se você tem uma sala nesse estilo, embora esses tapetes podem decorar muito bem ambientes em estilos diferentes. Outros tapetes que podem criar um efeito simpático e artístico são aqueles que se inspiram nas marcas registradas de artistas famosos, como as figuras de Mirò ou as bandeirinhas de Volpi.