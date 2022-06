Decoração com cobre é linda e está na moda!

Apesar da sua beleza ímpar e da sua antiguidade, o cobre nunca foi muito utilizado na decoração dos tempos modernos. Por isso mesmo, este metal avermelhado de alta condutividade elétrica e térmica, que passou praticamente longe dos projetos decorativos durante séculos, agora está ganhando um novo status: atualmente, ele é símbolo de originalidade e modernidade, tornando-se uma alternativa ao ouro e à prata..

Mas o cobre tem uma longa história com a humanidade: ele foi provavelmente o primeiro metal minerado e trabalhado pelos seres humanos. A sua descoberta se deu por volta de 9.000 a.C. no Oriente Médio, 5.000 antes dos primeiros indícios de utilização do ouro. Ele é tão antigo e já foi tão importante que nomeou duas eras: a do Cobre e a do Bronze. Isso porque os egípcios descobriram que a adição de pequenas quantidades de estanho facilitava a fusão do cobre, o que os levou a obter o bronze. Ao perceberem a durabilidade do cobre, esse povo representou o metal como Ankh, o símbolo da vida eterna.

A incrível durabilidade do cobre pode ser atestada pela descoberta de moedas, armas e utensílios domésticos, entre outros objetos, na Suméria e no Egito, datando de 3.000 a.C., e na Anatólia, com data de 6.000 a. C. Na China, ele é conhecido pelo menos desde 2.000 anos antes da nossa era, tendo essa região se tornado 800 anos mais tarde um lugar de fabricação de bronze de excelente qualidade, incomparável com o do Ocidente. Essa resistência do cobre pode ser confirmada recentemente, quando um homem de 5.300 anos foi achado no gelo na Itália em 1991, acompanhado de um machado em bronze com pureza de 99,7% que ele provavelmente fabricou.

Assim, com um histórico desses, o cobre merece o renascimento que ele está tendo agora, em especial na decoração de interiores. Ele tem sido usado fortemente em luminárias, mas é possível encontrar panelas e utensílios de cozinha, cubas de pias, torneiras, tubos, canos, mobiliário, camas e cabeceiras de camas, placas para revestimento de paredes, molduras de espelhos, portas, banheiras, pernas para mesas e cadeiras, frisos, apliques, maçanetas, puxadores, esculturas e toda uma infinidade de objetos. O cobre, que tem uma afinidade com o brilho do fogo e passa a sensação de aconchego, ainda se apresenta em duas formas: polido, que é mais indicado aos estilos modernos, e opaco, perfeito para os estilos mais rústicos.

Conheça mais sobre objetos decorativos feitos em cobre e faça a sua casa brilhar de maneira única e original!