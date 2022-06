6 banheiros pequenos incríveis para se inspirar!

A criatividade é uma ferramenta que sempre pode oferecer soluções incríveis, ao ser aliada com as ótimas experiências de bons profissionais. Quando o assunto é o desafio de decorar um pequeno banheiro, então esta soma poderá trazer resultados ainda mais extraordinários. Um exemplo gracioso e muito inteligente está neste projeto do escritório Piratininga Arquitetura Associados, de São Paulo (SP), que utilizou perfeitamente os reflexos do espaço para dar uma sensação perfeita de amplitude no pequeno espaço. As paredes no tom alaranjado, refletem com profundidade a excelente iluminação do espaço, assim como o espelho atrás da pia foi instalado para reforçar o incrível efeito visual de profundidade reforçado pelas linhas em paralelo no teto. O toque branco na presença da pia oferece o contraste perfeito ao ambiente. O resultado final do projeto foi uma verdade fonte de inspiração.