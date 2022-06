Grandes ideias para aproveitar o espaço atrás do sofá!

Em qualquer ambiente a decoração deve estar de acordo com a necessidade de cada morador, o espaço de ser aproveitado da melhor forma possível. Ao decorar, tentamos posicionar os móveis de acordo com o espaço disponível, algumas regras clássicas são seguidas, mas muitas vezes esquecemos que podemos valorizar e delimitar os espaços, com ideias criativas e diferenciadas, um dos móveis que normalmente utilizamos mal é o sofá.

Ao utilizar o sofá para separar a sala de estar da sala de jantar, por exemplo, muitos se incomodam em deixar a parte de trás do sofá aparente. Como somos acostumados com o sofá encostado na parede, normalmente não pensamos que este pequeno espaço pode ser aproveitado de diferentes formas e por isso surgem dúvidas e as vezes não sabemos como decorar atrás do sofá. A divisão feita pelo sofá é muito bem-vinda e pode ajudar na criação de espaços charmosos e funcionais para a casa.

Pensando nisso, nós da homify, desenvolvemos este artigo ,para mostrar como o espaço atrás do sofá muitas vezes desvalorizados, podem se tornar espaços versáteis e super criativos, confira!