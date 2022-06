Cabana rústica deslumbrante

Não há ninguém que resista ao clima de tranquilidade e à atmosfera litorânea. Em qualquer época do ano o contato com o mar, com a areia e com este ambiente natural encantador é sempre uma maravilha para mente e para o corpo. Nestas horas de comunhão com o mar, bate aquele desejo de construir uma cabana na praia e ficar ali para sempre, tirando proveito de todos os prazeres e do clima relaxante do litoral.

Homify apresenta hoje uma cabana litorânea estonteante. Localizada em na praia do Carmen, em Chinca Alta, no Peru, a residência desfruta de uma localização mais do que privilegiada, erguendo-se diretamente sobre a beira-mar. A casa, projetada pelo estúdio Yupana Arquitetos, emprega materiais naturais como a madeira, o bambu e a palha natural e promove uma verdadeira fusão entre arquitetura e natureza. Os espaços exploram as vistas para a paisagem natural litorânea e ao mesmo tempo proporcionam sensação de conforto e acolhimento.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta residência rústica deslumbrante? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa de praia sem igual, que tira proveito da sua posição privilegiada para proporcionar aos moradores uma sensação de integração com o mar e com a natureza única.