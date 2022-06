Como deixar a casa moderna com design japonês?

Para uma sala de estar totalmente relaxante, você pode substituir as lâmpadas fluorescentes pelas tradicionais luminárias de papel ou pelas luzes calmantes das velas. As luminárias de papel possuem uma luz mais natural e agradável. Além disso, elas oferecem um design artesanal e leve. Coloque diferentes fontes de luz que lhe permitirá controlar a intensidade e as áreas a ser iluminado. Aproveite todas as possibilidades para misturar uma luminária de chão, um conjunto de lâmpadas com uma luz indireta.

Para a área da cama, luminárias para leitura na parede são muito práticas. Afinal elas podem ser orientadas para enfatizar a respectiva área, ao contrário das luminárias de cabeceira que são raramente flexíveis.