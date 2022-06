Decoração de banheiro: conheça 6 boxes incríveis

Esta é a primeira e primordial informação que você deve ter em mãos no momento de escolher o box para seu banheiro. O tamanho do banheiro é o que determinará qual o modelo correto para a instalação do box no espaço. Lembre-se de nossa dica no início do artigo: chuveiros mais ao canto dos banheiros são boas opções para box em 90º, enquanto que, chuveiros instalados entre paredes com proximidade paralela, deverão direcionar a escolha para modelos com porta de correr. O A altura dos vidros também deverá ser levada em consideração. Modelos de box que cobrem todo o espaço entre o piso e o teto oferecem beleza e estilo para a decoração, no entanto, para esta escolha a presença de um vitrô próximo ao chuveiro ou na extremidade do próprio box é fundamental para que a fumaça e a umidade possam ter áreas de escape.

Na imagem, um projeto da arquiteta Emmilia Cardoso, do Rio de Janeiro (RJ), que compôs uma decoração belíssima no pequeno banheiro. A soma com o gabinete de granito, os azulejos criativos na área interna do box e da cor mostarda, deixarão o pequeno espaço incrível!