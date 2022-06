Decore sua casa para uma festa perfeita!

Feche os olhos e imagine a cena: você entra no salão com uma música de fundo tocada por uma banda, pessoas queridas e felizes ao redor, um champgne para celebrar e pronto! Estamos numa festa divertida com um toque cinematográfico. Este cenário não precisa ficar apenas na imaginação, é possível criar um ambiente para uma festa perfeita com diferentes orçamentos, apenas com algumas dicas essenciais.

Uniões, aniversários, open houses ou simplesmente querer reunir os amigos, são ótimos motivos para celebrações que exijam um cuidado na decoração da sua casa. Uma festa com ricos detalhes pode expressar as características do anfitrião ou do tema da festa, estes, devem ser expressos tanto no arranjo da mesa, nas paredes, na iluminação, quanto com pequenos enfeites.

Festas em dias ensolarados podem ter diferente cômodos da casa aproveitados como os balcões, jardins e pátios. Já festas com durante a noite, podem exigir mais sofisticação e uso de uma iluminação adequada.O importante é receber seus convidados com conforto e ânimo, sempre com um toque de boa música e boa música!

Se você planeja comemorar uma festa e receber amigos de modo surpreendente, mas ainda não sabe muito bem o que fazer para dar mais charme ao seu espaço, trazemos aqui algumas dicas de como acertar em cheio durante seu evento, do mais simples ao mais luxuoso. Pegue seu caderno e confira as idéias!