Cause uma ótima impressão com o décor da entrada

A entrada de uma casa é composta por três áreas distintas, uma do lado de dentro e duas do lado de fora. Do lado de dentro da casa se encontra o hall de entrada, que também está presente em apartamentos. Do lado de fora tem a soleira da porta, no caso da casa, ou o vestíbulo, no caso de apartamento. E, no caso da casa, há também o portão de entrada.

Todas essas áreas devem ser lembradas na hora da construção e da decoração para que a residência seja um conjunto harmonioso e atraente. O hall de entrada geralmente exige uma decoração mais cuidadosa, pois inclui móveis, espelhos, objetos decorativos, plantas, tapetes, obras de arte e outros elementos

Já do lado de fora da porta de entrada, a decoração se faz geralmente com plantas, cerâmicas, placas, enfeites, degraus em materiais nobres ou rústicos e, às vezes, uma cobertura em madeira, alvenaria, bambu e até palha.

Quanto ao portão de entrada, ele deve ser bem pensado em termos de segurança, por isso modelos automáticos em metal são comuns, o que, no entanto, não elimina a criatividade com o uso de outros materiais mais naturais.

Conheça um pouco mais de decoração da entrada da casa e inspire-se para deixar sua casa ainda mais agradável para os moradores e os visitantes.