Residência majestosa em Minas Gerais!

A sala de jantar mantém grande parte da mesma brancura impecável sentida no exterior da casa. Os pisos frios, paredes brancas e luminária elegante, especificamente, são uma reminiscência da fachada. A mesa de jantar de vidro apoia-se sobre um pedestal moderno e as cadeiras são uma mistura de antiguidades com influências barrocas e ondas preto e brancas contemporâneas. As grandes janelas oferecem ainda uma excelente vista para o exterior enquanto as portas de vidro verde para separaram este ambiente do resto da casa.